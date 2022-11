Человек, вооруженный топором и мечом, пытался прорваться в редакцию газеты The New York Times. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. Как передает агентство, мужчина хотел поговорить с сотрудниками политического отдела издания. Сотрудники службы безопасности задержали посетителя в вестибюле и убедили его сдать оружие. Муж был в вестибюле до прибытия полицейских. В департаменте полиции Нью-Йорка сообщили, что правоохранители прибыли в редакцию газеты в четверг днем, получив сообщение о том, что в здании находится мужчина, вооруженный ножом. По данным агентства, посетителя доставили в больницу для обследования. Напомним, в прошлом году в Британии задержан вооруженный мужчина, который проник на территорию замка королевы. В тот момент там Елизавета II праздновала Рождество. В августе в США застрелили вооруженного мужчину при попытке проникнуть в офис ФБР.