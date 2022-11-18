18 ноября православные чтят память святителя Ионы. В народе праздник называют "День Ионы". Также отмечают День сержанта Вооруженных сил Украины. В этот день чествуют преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу. Обо всех приметах этого дня — читайте в материале Styler . Главные приметы этой даты. Если в день Ионы падает снег, то зима будет снежной; Мгла укрыла луну – к долгой непогоде; Если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычной; Если все деревья покрылись инеем, то скоро наступит оттепель; Если снег идет и ложится неровно, то грядущий урожай ржи будет богатым. В день Ионы девушки обычно молились святому для того, чтобы найти хороших мужчин. Было принято разбрасывать во дворе монетки, чтобы привлечь жениха в свой дом. Ребята в свою очередь тоже проявляли активность и приглашали девушек на гуляния, которые иногда продолжались до самого утра. Что нельзя делать в этот день Не желательно принимать в этот день важные решения, заключать какие-либо соглашения. Следует воздержаться от серьезных дел; Не подписывайте в этот день никакие документы – к беде; Не делать больших покупок в этот день, ведь они не будут служить долго. День ангела отмечают Григорий, Гавриил, Тихон и Тимофей. Напомним, что недавно появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года. Читайте также обо всех родительских субботах ноября 2022 года.