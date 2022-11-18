Семь сенаторов от Демократической партии США в четверг направили письмо главе Федеральной торговой комиссии (ФТК) Лине Хан с просьбой расследовать деятельность Илона Маска в должности директора компании Twitter. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, опубликованное на сайте сенатора-демократа от штата Коннектикут Ричарда Блюменталя. По мнению конгрессменов, Маск, несмотря на предупреждение, ввел функции, которые могут использоваться для "мошенничества, афер и опасного самозванства". "Мы пишем по поводу серьезного, умышленного проявления пренебрежения со стороны компании Twitter к безопасности своих пользователей и призываем Федеральную торговую комиссию расследовать какие-либо нарушения со стороны Twitter соглашения о согласии 2011 года", — говорится в письме. Сенаторы опасаются, что изменения, внесенные Маском, подвергают пользователей соцсети риска и могут непосредственно нарушать условия сделки. Напомним, что недавно Илон Маск рекомендовал избирателям голосовать в поддержку кандидатов Республиканской партии на промежуточных выборах в США. Также ранее стало известно, что Илон Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом, он укрепил свой контроль над компанией.