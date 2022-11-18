В Индии согласились поддержать украинский энергетический сектор, страдающий в результате регулярных обстрелов со стороны России. Об этом заявляет РБК-Украина, ссылаясь на правительственный портал. Так, министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Украине Харшем Кумаром Джейном. Галущенко рассказал о состоянии украинской энергетической инфраструктуры после обстрелов, а также об ограничении энергоснабжения для большого количества потребителей. Министр подчеркнул, что энергетические компании прилагают чрезвычайные усилия для возобновления электроснабжения. "До зимы остались считанные дни, и нам необходимо как можно скорее восстановить цепи поставки электроэнергии. Слово "срочно" слишком слабое, чтобы описать насколько безотлагательно мы должны это сделать", — отметил Галущенко. В свою очередь Харш Кумар Джейн заверил украинскую сторону в полной поддержке и готовности оказать необходимую помощь. Напомним, премьер-министр Индии Нарендры Моди заявил, что война в Украине должна завершиться дипломатическим путем, а значит, нужно найти способ прекратить огонь. Также сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие заводы опасаются покупать нефть у России после 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского союза, ожидая ясности относительно предложенного механизма ограничения цен G7. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.