Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на фронте после ракетных массированных ракетных атак РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя Объединенного штаба США Дэйва Батлера CNN. Милли во время разговора подтвердил дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами. "Они обсудили неспровоцированное и продолжение вторжения России в Украину и обменялись мнениями и оценками. Глава подтвердил непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявил Батлер. Напомним, ранее Милли заявлял, что после увольнения Херсона открылось "окно возможностей" для переговоров Украины с Россией. В свою очередь Залужный заявил, что Украина продолжит бороться и не примет никаких переговоров с РФ, пока оккупационные войска все еще находятся на ее территории. Более подробно о том, что в мире говорят о переговорах Украины с РФ, можете узнать в новом материале РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.