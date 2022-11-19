19 ноября православная церковь отмечает день Павла Ледостава. В этот день предки предсказывали, какой будет погода, а еще удобряли разных духов. Также отмечают всемирный день мужчин, день метеоролога и день производителей стекла. Что нельзя делать в этот день и кого стоит поздравить – читайте в материале Styler. Религиозный праздник 19 ноября Сегодня по православному календарю отмечают день Павла Исповедника или Павла Ледостова. Верили, что появившийся сегодня на реках лед продержится вплоть до весны. Также рыбаки начинали готовиться к зимней рыбалке. На севере наши предки пытались задобрить водяного лакомства и монет, читали специальные заговоры.

Павел Исповедник (фото: ru.wikipedia.org) Что нельзя делать в этот день? 19 ноября было запрещено: злословить и плохо думать о других выносить мусор из дома брать деньги в долг, а также занимать другим лениться и ничем не заниматься есть мясные продукты приходить домой с пустыми руками Народные приметы и традиции 19 ноября Лед на реке – в следующем году хлеба будет много. Снегопад 19 ноября – вся зима будет снежной. Если звезды кажутся маленькими – будет снег. Красное вечернее небо – до пасмурной погоды и сырости. Ветра нет – скоро похолодает. Кто празднует именины? В четверг, 19 ноября, именины отмечают Герман, Павел, Клавдия, Северин, а также Александра. Появился календарь рабочих дней и выходных в декабре. Смотрите, когда мы сможем отдыхать. Читайте также об удивительных праздниках, которые можно отметить в ноябре.