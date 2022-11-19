Зимние каникулы в школах Киева должны начаться 26 декабря 2022 года. На днях стало известно, что столичные дети будут отдыхать в течение месяца. Однако не всех устраивает подобный график. Как пишет РБК-Украина, на сайте Киевского городского совета даже появилась петиция №11483 с просьбой сократить сроки зимних каникул. Сколько продлятся зимние каникулы? Недавно мэр Киева Виталий Кличко сказал, что зимние каникулы в школах столицы начнутся 26 декабря и продлятся до 27 января . Школы в это время будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления, а учителя могут использовать это время для оплачиваемого отпуска. При этом если в Киеве будет чрезвычайная ситуация с отоплением, то часть учебных заведений будут функционировать как пункты обогрева. Добавим, что согласно действующему законодательству, дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно , опираясь на рекомендации Министерства образования и ситуацию по безопасности в городе. При этом общая продолжительность каникул без учета пожилых должна составлять не менее 30 дней . Почему родители против длительных каникул? Киевлянин Алексей Стрельцов зарегистрировал петицию с просьбой сократить продолжительность каникул с одного месяца до двух недель, то есть с 26 декабря по 8 января. "Что делать тем родителям, кто не может месяц сидеть дома? Пожалуйста, установите срок зимних каникул две недели, а не месяц!" – пишет киевлянин. Заметим, что данная петиция будет рассмотрена только в том случае, если она наберет шесть тысяч подписей. Добавим, что учебный год 2022-2023 в школах Киева продлится до 1 июля. Держите также календарь выходных и рабочих дней в декабре 2022 года.