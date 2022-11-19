Новый владелец Twitter Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в социальной сети опросы, или восстанавливать аккаунт экспрезидента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Маска. Аккаунт Трампа заблокировали соцсети после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники взяли штурмом Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. "Восстановить бывшего президента Трампа", — спросил Маска и добавил два варианта ответа — да или нет. Голосование продлится сутки. В настоящее время, за восстановление аккаунта политика выступает 61% проголосовавших против 39%, выступивших против. В комментариях предприниматель написал "Vox Populi, Vox Dei" (от латинского "голос народа – голос божий" – ред.). Ниже он опубликовал твит из эмодзы с попкорном. Ранее Маск написал в Twitter, что руководство американской компании пока не приняло решение о возобновлении аккаунта Дональда Трампа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.