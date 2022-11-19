Из-за прекращения снабжения сетевого оборудования в России возник дефицит частот для мобильного интернета. Это приведет к постепенному падению его скорости. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское издание Известия. Так, среди других санкций, которые ввели против России, есть запрещающие поставки в страну телекоммуникационного оборудования. Поэтому если раньше компании решали проблему дефицита частот установкой дополнительных базовых станций, то сейчас такой возможности у них нет. Так что трафик растет, а пропускная способность сетей — нет. По информации издания, к концу 2022 года средняя скорость мобильного интернета в России может упасть на 1 Мбит/с – до 20 Мбит/с. Напомним, что внутренние российские авиаперевозки возобновились почти до уровня, который последний раз наблюдался до пандемии Covid-19. Однако специалисты считают, что проблемы в РФ в сфере авиаперевозок будут расти из-за санкций. Ранее сообщалось, что Британия и Германия подтвердили дальнейшее санкционное давление на Российскую Федерацию и президента РФ Владимира Путина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.