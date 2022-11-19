Светлана Лобода выпустила уже вторую свою украиноязычную песню с 24 февраля. Но от российских песен артистка отказываться не планирует. Об этом звезда сказала в интервью РБК-Украина. Певица говорит, что она слишком много времени, сил и эмоций вкладывает в каждую песню. "Иногда месяцы, а иногда и годы проходят, пока я выношу каждую из них перед тем, как она появится на свет", — говорит Лобода. Исполнительница отмечает, что для нее ее песни – "как дети". "Их любят люди. Я не могу себе позволить их выбросить. Это моя история, история моей жизни – моя творческая биография", — объясняет она.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial) Однако вместе с тем Светлана понимает, что "украинский язык есть своего рода щит от агрессивной экспансии России". А еще она "делает выводы на будущее и поддерживает Украину". "Вопрос по языку сегодня воспринимаю как спекуляцию и способ пищеварения людей. Но для меня этот вопрос закрыт. В своих предыдущих интервью я открыто заявляла: буду петь хорошие песни и на украинском, и на русском, и на английском. Знаю, что раздражаю многих своей позицией, но она открытая, жесткая и честная", — добавила 40-летняя певица. Кроме того, Лобода подчеркнула, что "в украинских песнях сейчас особенно много души".

Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official) Ранее мы писали, что Светлана Лобода отправляется в тур на полгода, чтобы помочь восстановить родной город – Ирпень. А также артистка рассказала, почему продолжала выступать в России после 2014 года.