В Тимивском районе Сахалинской области России из-за взрыва обрушилась пятиэтажка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash. По предварительным данным, десять человек пострадали, трое погибли. "Четыре квартиры обрушились в поселке Тимивском на Сахалине. Это произошло около часу дня, взрывной волной уничтожило целый подъезд", — говорится в сообщении. Местные власти заявили, что в доме произошел взрыв газа. Аварийные службы приступили к разбору завалов дома. В октябре в российском городе Санкт-Петербург произошел масштабный пожар на складе, который сначала охватил 6 тысяч квадратных метров, а затем увеличился вдвое. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.