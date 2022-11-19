Время, которое украинцы проведут в плену, будет засчитываться в страховой стаж. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Пенсионный фонд Украины. Так, 19 ноября вступает в силу Закон Украины от 26.01.2022 № 2010-ІХ "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей". "Граждане Украины, в отношении которых согласно Закону Украины № 2010-ІХ установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию", — говорится в сообщении. Страховые взносы за них за весь период плена и в течение шести месяцев после освобождения уплачиваются из государственного бюджета. Законопроект предусматривает, что период пребывания в плену будет засчитываться в страховой пенсионный стаж, а также в страховой стаж работы во вредных условиях, что дает право на назначение льготной пенсии. Напомним, в Украине до конца 2022 года будет произведен очередной, третий плановый перерасчет пенсий. Увеличенные выплаты могут получить некоторые категории пенсионеров. Также сообщалось, что Закон о государственном бюджете Украины на 2023 г. предусматривает увеличение расходов на Пенсионный фонд. Плановая индексация пенсий состоится. Смотреть на канале РБК-Украина в Telegram.