Альянс НАТО заявил в пятницу о том, что два российских истребителя совершили "опасный и непрофессиональный облет" кораблей альянса во время обычных операций в Балтийском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". Военно-морское командование НАТО заявило, что в четверг утром самолеты пролетели над кораблями на высоте 91 метр и на расстоянии 73 метра после того, как российские пилоты не ответили на сообщения натовских военных. "НАТО считало взаимодействие опасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была привлечена для учений ПВО, а также из-за высоты и близости самолетов. Взаимодействие увеличило риск просчетов, ошибок и несчастных случаев", — говорится в заявлении. В заявлении говорится, что силы НАТО «действовали ответственно» в соответствии с действующими правилами. "НАТО будет должным образом реагировать на любое вмешательство в свою законную деятельность в этом районе, которое ставит под угрозу безопасность наши самолеты, корабли или их экипажи. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы", — говорится в сообщении. Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между западным военным альянсом и Россией из-за вторжения Москвы в Украину. Напомним, ранее сообщалось о перехвате двух стратегических бомбардировщиков РФ в районе Аляски. При этом они не входили в воздушное пространство США или Канады. До этого авиация НАТО перехватила российские истребители Польши и Швеции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.