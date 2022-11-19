Сегодня часть областей Украины покроет сильный снег. При этом в некоторых областях ожидается дождь и гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в западных северных, центральных, восточных областях днем ожидается умеренный снег, а ночью — снег. В южных регионах за сутки прогнозируются дожди. На дорогах нашей страны сегодня возможен гололед и налипание мокрого снега. Синоптики призывают быть осторожными. Температура воздуха будет составлять: в западных областях: днем до -5, а ночью -2 -7; на севере, востоке и в центре: днем от -2 до +3 градусов, ночью до -6 градусов; в южных регионах: днем +9+14, а ночью +2+7 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области днем ожидается мокрый снег. На дорогах Киева гололедица и налипание снега. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров в столице покажут днем около нуля, а ночью -2-4 градуса. Напомним, вчера ГСЧС предупредила об опасных погодных условиях в Украине, в частности, сильный снег и гололед. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.