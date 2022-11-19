Под Киевом в одной из школ обустроили укрытие, где дети могут не только пересидеть воздушную тревогу, но и учиться и играть. Кроме того, помещение полностью актуально во время масштабного отключения электроэнергии. Фото укрытия в учебном заведении Гостомеля опубликовал в Facebook глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Как выглядит актуальное укрытие в школе Гостомеля Помещение оборудовано для проведения занятий во время тревог. В нем есть все необходимые коммуникации. Также здесь проведен Wi-Fi и есть генератор – на случай отключения света. Это сегодня очень актуальные вещи. Это укрытие рассчитано на вмещение около 500 человек.

Укрытие в школе Гостомеля (фото: facebook.com/oleksyikuleba) По словам Кулебы, обустройство хранилища было окончено на прошлой неделе, но его будут расширять. В частности, со временем мастера будут ремонтировать соседние комнаты. Также чиновник напомнил, что в области сегодня "продолжаются обустройство укрытий в школах для обеспечения безопасного и качественного образовательного процесса". Добавим, что по всей Киевской области после массового обстрела 15 ноября в образовательных учреждениях изменили режим обучения. Читайте также о том, как изменить форму обучения школьника и почему это следует сделать. Также, ранее мы публиковали график зимних каникул в Украине.