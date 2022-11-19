Российские войска в ночь на 19 ноября выпустили Никопольским районом в Днепропетровской области более 60 снарядов. Пострадали три общины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Мировскую общины. "Повреждены жилье, хозяйственные здания и автомобили. Детали обстрелов еще уточняются", — сообщил Резниченко. Погибших и пострадавших нет.

В результате обстрелов пострадали дома и автомобили / Фото: dnipropetrovskaODA Ранее мы писали, что российские оккупанты ночью 18 ноября выпустили по кварталам Никополя более 40 снарядов. Напомним, российские захватчики избивают по Никопольскому району в Днепропетровской области практически регулярно. Ночью 16 ноября оккупанты атаковали три общины района из "Градов" и тяжелой артиллерии. Перед этим, 15 ноября, ночью обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины, выпустив более 60 снарядов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.