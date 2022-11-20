Погода в Украине сегодня, 20 ноября, будет почти повсюду с мокрым снегом, а кое-где с дождем. Ночью на севере грянет мороз до -10. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня ночью без существенных осадков, лишь в юго-западной части, Кировоградской и Черкасской областях мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололедица. Днем в западных и северных регионах небольшой мокрый снег. В центре и на востоке умеренный мокрый снег и дождь, местами также налипание мокрого снега, гололедица. Между тем, в южной части синоптики прогнозируют умеренный дождь, а в Николаевской и Херсонской областях порой значительный. Таким образом, на всех дорогах Украины, кроме южной части, будет гололедица. Ветер ночью переменных направлений, 3-5 м/с, днем преимущественно восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью -10-5 градусов, днем -5-1; на западе ночью -8 -1, а днем -3+4 градуса; в восточных областях ночью -4+1 градус, а днем +1+4; на юге страны ночью -1+5, а днем +6+12 градусов; в центральных областях ночью -7 -2 градуса, днем -3+3. Погода в Киеве Днем в столице облачно, ночью без существенных осадков, а днем небольшой мокрый снег. Ветер восточных направлений, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут -8 -6, а днем -4 -2. Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, когда в Украину вернется тепло. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.