По результатам опроса, Илон Маск возобновил аккаунт бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию владельца соцсети. "Люди высказались. Трампа будет восстановлена (в Twitter — ред.)", — отметил миллиардер. К слову, в опросе Маска приняло участие более 15 миллионов пользователей, из которых 51,8% проголосовали в пользу бывшего главы США. Однако владелец соцсети указал, что на количество ответов влияли так называемые "боты". Личная учетная запись Трампа уже восстановлена и стремительно набирает подписчиков. Напомним, голосование длилось 24 часа. В комментариях Маск написал "Vox Populi, Vox Dei" (от латинского "голос народа – голос божий").