Российские оккупанты в ночь на 20 ноября атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадал мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. "Накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре общины — Красногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую", — отметил чиновник. Резинченко рассказал, что больше всего досталось Никополю. По жилым кварталам в течение ночи ударило не менее 40 российских снарядов. В результате вражеских атак пострадал 59-летний мужчина. Ему оказали помощь, лечится дома. Кроме того, были повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач. Обстрел также вызвал три пожара. Загорелись квартира, машина и гараж. Огонь спасатели ликвидировали. "В остальных общинах без пострадавших. Избиты частные дома и хозяйственные постройки. В других районах области ночь была тихой. И на эту минуту спокойно", — добавил глава ОВА.

Россияне накрыли из "Градов" Днепропетровскую область / (t.me/dnipropetrovskaODA) Напомним, 19 ноября россияне атаковали Днепропетровскую область. Оккупанты обстреляли две общины из реактивной артиллерии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.