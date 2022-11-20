Американская компания Tesla миллиардера Илона Маска отзывает более 320 000 автомобилей в США из-за выявленных проблем с задними фонарями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Сообщается, что из-за проблем с задними фонарями будет отозвано около 321 000 автомобилей. Масштабная кампания последовала за отзывом почти 30 000 единиц Model X из-за возможных неполадок в срабатывании подушки безопасности переднего пассажира. На фоне этих новостей акции Tesla упали почти на 3% до двухлетнего минимума. Также сообщается, что массовые проблемы с работой задних фонарей могут наблюдаться у автомобилей Model 3 2023 и Model Y 2020-2023 годов. Ожидается, что частично ошибки могут быть решены после очередного обновления программного обеспечения. Согласно расследованию, в отдельных случаях задние фонари могут периодически не работать из-за ошибочного обнаружения неисправности при разблокировке авто. Tesla заявила, что получила три гарантийных отчета по этой проблеме. Напомним, ранее Tesla отозвала около 1,1 млн автомобилей в США из-за проблем со стеклоподъемниками. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.