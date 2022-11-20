В ближайшие месяцы Германия может столкнуться с локальными отключениями света. Все из-за напряженной ситуации в сфере энергоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Федерального ведомства по гражданской защите и помощи в случае катастроф Ральфа Тислера в интервью Welt. "Мы должны исходить из того, что зимой будут случаться блекауты", — отметил чиновник. Тислер указал, что речь идет именно о региональных и ограниченных по времени отключениях электроснабжения. Причиной может быть не только нехватка электроэнергии, но и "целенаправленные отключения электросети", которые будут производиться для ее безопасности и надежности снабжения. Глава ведомства подчеркнул, что риск отключений вырастет в начале 2023 года. "Со всем, что мы видим сейчас, мы еще можем справиться. Нам нужно приспособиться. А это, в основном, людям удалось", — добавил Тислер. Напомним, Германия движется к рецессии из-за инфляции, которая превысит отметку в 10 процентов. Это происходит на фоне энергокризиса в ЕС. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.