В провинции Сулеймания на севере Ирака произошел взрыв газа. В результате инцидента погибли и пострадали многие люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua. Губернатор региона Хаваль Абубакир во время пресс-конференции проинформировал, что чрезвычайное происшествие произошло 17 ноября. По его словам, мощный взрыв произошел из-за утечки из резервуара сжиженного нефтяного газа, который используется для отопления домов. В результате инцидента по меньшей мере 11 человек погибли, а 13 — получили ранения. Поиски четырех человек, оказавшихся под завалами, продолжаются. Правоохранители приступили к расследованию причин взрыва. Напомним, в Тимивском районе Сахалинской области России из-за взрыва газа обрушилась пятиэтажка. В результате инцидента 10 человек пострадали, 3 — погибли.