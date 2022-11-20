На освобожденных территориях Херсонской и Николаевской областей для подготовки к зиме ведутся работы по обеспечению топливных жителей и созданию пунктов обогрева, поскольку нельзя быстро восстановить уничтоженную российскими оккупантами инфраструктуру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьер-министра, министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на брифинге в Николаеве. Чиновник отмечает, что в настоящее время вопросы завоза в регионы генераторов, древесины и других материалов для использования в качестве топлива и топлива, создание пунктов обогрева приоритетными. Так, в Николаевскую область уже прибыли вагоны с дровами, и местные жители смогут получить их через день-другой, рассказала Верещук. Также сейчас идет поиск генераторов и топлива к ним, чтобы обеспечить больницы, социальную инфраструктуру, те же пункты обогрева ("Пункты Несокрушимости"), которые должны быть созданы во всех населенных пунктах, чтобы жители могли туда прийти, если нет электричества, обогрева, н . "У меня как у министра есть также другие приоритеты — это уязвимые категории населения, это наши маломобильные, люди с инвалидностью, пожилые, женщины с детьми. У нас есть программа ЮНИСЕФ, которая помогает обеспечить зимней одеждой и обувью всех детей на прифронтовых территориях, особенно малоимущих, чтобы пережили нормально зиму", — сказала министр. Верещук добавила, что международные партнеры должны очень быстро реагировать на запросы руководства областных военных администраций, координирующих работу между центральным правительством и местными общинами. "Моя задача — скоординировать эту работу, поскольку у нас нет времени на ошибки", — подчеркнула чиновник. Напомним, ранее Верещук заявила, что в деоккупированных районах юга Украины начата добровольная эвакуация, и все связанные с этим расходы берет на себя государство. Также сообщалось, что в Херсоне 18 ноября заработали мобильные пункты обогрева, которые назвали "Пункты несокрушимости". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.