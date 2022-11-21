Рождественский пост в этом году начался 15 ноября для христиан, празднующих Рождество 25 декабря. А для верующих, которые будут отмечать его 7 января, начало поста приходится на 28 ноября. Как правильно начать пост и какие ошибки не следует допускать, читайте в материале Styler. Почему нельзя резко начинать пост? Организм тяжело переносит резкий отказ от белковой еды и серьезное ограничение в жирах. Это может снизить работоспособность, вызвать патическое состояние и даже привести к анемии. Поэтому в пост нужно входить постепенно. Откажитесь от поста, если у вас болезни желудочно-кишечного тракта. Также его нельзя придерживаться людям, которые восстанавливаются после операций, беременным женщинам, детям. Как подготовить организм к посту? За 7-10 до начала поста постепенно сокращайте употребление животной пищи. Перейдите на легкие блюда без мяса, яиц, сладостей и других продуктов, запрещенных во время поста. Составьте меню на несколько недель, ориентируясь на правила Рождественского поста. Это облегчит затем ежедневное приготовление пищи. Питайтесь максимально разнообразно, чтобы организм получал все необходимые микроэлементы и был ими насыщен. Какие ошибки допускают постящиеся? Самая распространенная ошибка – отказ от подготовительного этапа. Резкое начало поста придает стрессу организму, ему труднее будет справляться со своими функциями. Большинство верующих выбирают один вид крупы, овощей и фруктов и строго употребляют только их до окончания поста. Такое однообразие пищи приводит к недостатку микро- и макроэлементов, а это вредит здоровью. Поступающие часто утоляют голод разрешенной пищей. В результате переедают и затем страдают от боли в желудке или ощущения тяжести. Нехватка в рационе растительных жиров. Это может привести к чрезмерной сухости кожи и ломкости волос. Важным условием постирования есть потребление различных масел и орехов. Читайте также, какие народные методы больше вредят, чем лечат. Напоминаем, раньше мы писали о методах, которые помогут избавиться от боли без таблеток.