В северных и ряде центральных областей выпадает мокрый снег. На остальных территориях будет дождь. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра. В северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях ночью небольшой снег. Днем ожидается мокрый снег и дожди, а местами — гололедица. На остальной территории дожди, ночью местами с мокрым снегом, а днем на юго-востоке и по западу без осадков. На юге возможны порывы ветра со скоростью от 15 до 20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью -5 — -3 градуса, днем -1 — +1; на западе ночью -3 — -1, а днем -1 – +1 градуса; в восточных областях ночью +7 – +9 градус, а днем +7 – +15; на юге страны ночью +2 – +9, а днем +7 – +16 градусов; в центральных областях ночью -3 – +1 градуса, днем -1 – +5. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно, ожидается мокрый снег и дождь. Температура составит от -1 до +1, а скорость ветра – от 7 до 12 м/с. Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Киеве в текущем году отмечен рекордно долгий безморозный период – 225 дней. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.