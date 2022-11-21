У греческого острова Крит ночью в понедельник, 21 ноября, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Несмотря на силу толчков, экстренных сообщений от власти о разрушении не поступало. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло на глубине 80 км. Как отмечают в Афинском геодинамическом институте, он имел магнитуду 5,5 и тряски ощущались даже в столице Египта Каире. Перед этим EMSC просмотрел магнитуду землетрясения с 6 до 5,4. Напомним, что в прошлом году осенью в результате землетрясения на Крите магнитудой 5,8 были разрушены десятки домов, храмы, также погиб один человек. Это разрушительное землетрясение 27 сентября 2021-го ощущалось не только в Ираклионе, но и на всем острове, а также на других, например, Санторини. Кроме того, были зафиксированы интенсивные афтершоки. Ранее сообщалось, что 18 ноября в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,7 балла. Эпицентр находился в районе города Новоднестровска, на глубине 4 км. А в начале месяца толчки от землетрясения в Румынии слышны были в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях Украины, а также на территории Молдовы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.