Российские оккупанты в ночь на 21 ноября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак врага пострадал гражданский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. Чиновник отметил, что захватчики из "Градов" и тяжелой артиллерии направили почти 60 снарядов по трем общинам — Никопольской, Марганецкой и Мировской. По словам Резниченко, в Никополе ранение получил 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь, он остался лечиться дома. В городе российские атаки повредили частные дома, лодку и автомобили. В Мировской и Марганецкой общинах обошлось без пострадавших. "В других районах ночь без сирен и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", — добавил глава ОВА.

Россияне обстреляли Днепропетровскую область / (t.me/dnipropetrovskaODA) Напомним, вечером 20 ноября россияне атаковали Харьковскую область. Враг нанес удар по жилому дому. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.