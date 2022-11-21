В столице РФ Москве в результате сильного пожара, произошедшего на территории складского помещения в воскресенье, 20 ноября, погибли шесть человек — тела обнаружили при разборе завалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы главного управления МЧС РФ по Москве. Возгорание произошло в 2-х этажном кирпичном складском доме в центре города по адресу Комсомольская площадь, дом. 1А, стр. 18. Огонь охватил площадь около 2500 квадратных метров. В результате пожара обрушилось перекрытие между 1 и 2 этажами. Пожарные полностью ликвидировали пламя около полуночи. Московские МЧСники рассказали, что в ходе разбора завалов было обнаружено 5 погибших и 1 человек пострадал. Но около часу ночи стало известно, что число жертв составило шесть человек. Также семеро были эвакуированы. "К тушению пожара привлечены 42 единицы техники и 121 личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд", — говорится в заявлении. Для доступа пожарных к месту происшествия пришлось установить подъемный механизм.

Пожар в Москве на Комсомольской площади (фото: t.me/mchsmsk) По данным из открытых источников, в здании, где произошел пожар, находился магазин мебели и светильников и магазин цветов – именно в последнем и произошло возгорание. Экстренные службы заявляют, что причиной пожара стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети. Ранее сообщалось, что перед этим у РФ под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв и пожар. По данным спасателей, на газопроводе произошла разгерметизация со следующей вспышкой. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.