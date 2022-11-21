В Южной Корее разбился истребитель KF-16, принадлежавший Военно-воздушным силам страны. Самолет упал в 85 километрах от Сеула. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua. Причиной аварии стали неопределенные проблемы с двигателем. Пилот успел катапультироваться и выжил, — пишут СМИ. В настоящее время корейские военные пытаются установить, причинен ли в результате падения истребителя ущерб гражданским. Напомним, в центре столицы Южной Кореи поезд сошел с рельсов. Пострадали более 30 человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.