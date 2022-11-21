Энергетикам удалось облегчить ситуацию со светом в части регионов, где еще 19 ноября было очень много реальных проблем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского. "Восстановление сетей и технических возможностей поставки, разминирование линий электропередачи, ремонты – продолжается круглосуточно", — отметил глава государства. Зеленский отметил, что вечером 20 ноября стабилизационные отключения света были в 15 областях и Киеве. "Делаем все возможное и невозможное, чтобы вернуть нормальность жизни Одессе, Харькову и всем нашим городам и общинам", — подчеркнул он. Кроме этого, президент поблагодарил энергетики, работников коммунальных служб, областных администраций — всех, кто работает ради украинцев. Напомним, 21 ноября в Украине с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения света. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.