Валерий Залужный 21 ноября поздравил украинских защитников с Днем Десантно-штурмовых войск. Он обнародовал мощное видео. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ. "Вы — всегда первые! Вы там, где тяжелее всего. Вы прошли особый отбор и изнурительную подготовку. Именно поэтому вы являетесь элитой войска и гордостью нации", — отметил генерал. Залужный указал, что закаленные в тяжелых боях десантники дали достойный отпор врагу и подчеркнул, что все без исключения бригады наших ДШВ – легендарны. "Благодарю каждого за службу, за верность военной присяге и клятве десантника. Склоняю голову перед теми, чья кровь навсегда влилась в цвет ваших беретов. Поздравляю с праздником! Горжусь и полагаюсь на вас", — добавил главнокомандующий ВСУ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.