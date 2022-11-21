Гороскоп на неделю, с 21 по 27 ноября, расскажет, кому из двенадцати знаков Зодиака больше всего повезет. Прогноз для каждого знака Зодиака дала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Рак Это время благоприятно для проведения экспериментов и секретных опытов, для принятия серьезных решений, укрепления собственного авторитета, решения запутанных ситуаций. При этом возможны конфликты из-за чрезмерной прямолинейности, саркастичности, уязвимости. Аккуратно с алкоголем, это может привести к плачевным результатам. Дева Все начинания для представителей знака Зодиака будут прибегать. У Дев обострится чувство справедливости, порождающее желание постоять за друзей, защитить их. Вашему окружению присущи стремительность и необдуманность поступков, а высказывания ваших друзей порой слишком прямолинейны. Стрелец Астролог уверена, что это ваше время, поэтому проявите себя по полной. Благоприятно для сотрудничества с иностранными фирмами, вложений в зарубежные банки, предприятия, фирмы. Кроме того, мы писали, какие знаки Зодиака неожиданно разбогатеют в ноябре. Также читайте, какое животное по Восточному гороскопу станет символом 2023 года и что ждет всех нас.