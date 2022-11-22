Британия поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, дальность пуска которых вдвое больше, чем ранее переданные ракеты Brimstone первого поколения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph. Ракеты, оснащенные лазерной системой самонаведения, традиционно запускаются ВВС Великобритании из истребителей Tornado и Typhoon, однако ВСУ в качестве мобильных пусковых установок используют грузовые машины. Издание отмечает, что стоимость одной ракеты Brimstone 2, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивается примерно в 207 тысяч долларов. Дальность полета ракеты, запущенной с самолета, составляет 60 км, но запуске с наземных платформ она равна около 12 км. Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.