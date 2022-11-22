Российские власти продолжают усиливать контроль над информационным пространством, которое все больше наполняется критикой в адрес российских военных — как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Российские власти продолжают усиливать контроль над информационным пространством, которое все больше наполняется критикой в адрес российских военных — как внутри страны, так и за ее пределами. Как отметил один из российских "военнослужащих", которого цитирует ISW, Россия в информационном противостоянии с Западом выглядит "как котенка против носорога". Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что Госдума до конца года может рассмотреть законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов в интернете, который позволит властям отключать конкретные алгоритмы. Под действие законопроекта могут попасть соцсети, видеохостинги, онлайн кинотеатры, поисковые системы, маркетплейсы и другие сервисы. Сообщается, что регулирование алгоритмов обсуждалось еще до войны в Украине и было нацелено, прежде всего, на западные соцсети — по мнению депутатов, контент, подобранный на основе рекомендательных алгоритмов, "повышает риски социальных конфликтов". Госдума, вероятно, таким образом пытается устранить сомнения в способности Кремля излагать и отстаивать действия России в Украине перед внутренней аудиторией, а также создать прямое средство противодействия внутренним и внешним источникам несогласия в интернете, отмечают эксперты ISW. Напомним, по мнению аналитиков, удвоив поддержку военных корреспондентов, президент РФ Владимир Путин признал, что большинство россиян уже не доверяют заявлениям Кремля и Минобороны о ходе войны против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.