Российские военные ночью 22 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую общину в Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. По его словам, оккупанты выпустили более 60 снарядов. Предварительно, без погибших и раненых. Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий. Детали обстрелов выясняются, сообщил Резниченко. Напомним, что российские оккупанты в ночь на 21 ноября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак врага пострадал гражданский. Отметим, что из города Никополь в Днепропетровской области уехало 70% жителей, поскольку россияне регулярно наносят удары по нему. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.