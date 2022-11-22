США отреагировали на проведение Турцией операции против курдов. Вашингтон призвал к деэскалации в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепа Неда Прайса. Госдеп также выступает против нескоординированных военных действий в Ираке. "США выражают свои искренние соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Сирии и Турции. Мы призываем к деэскалации в Сирии для защиты гражданского населения и поддержки общей цели – разгрома ИГИЛ. Мы продолжаем выступать против любых нескоординированных военных действий в Ираке, нарушающих суверенитет этой", — подчеркнул дипломат. Напомним, 20 ноября Министерство национальной обороны Турции объявило о проведении воздушной операции на севере Сирии и севере Ирака и авиаударах по базам курдской вооруженной организации YPG. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.