Часть областей Украины сегодня, 22 ноября, покроют дожди, местами мокрый снег. Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах и тумане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму дождь. На остальной территории без осадков. Лишь в северных и центральных областях местами возможен снег. В западных, северных и большинстве центральных регионов на дорогах гололедица. В темное время суток на закате ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха на востоке и юге прогнозируется в пределах +7+12 градусов, а ночью +4+9 градусов. В других областях в течение суток от -3 до +2 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня дождь и мокрый снег. На дорогах возможно налипание снега и гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. В Киеве в течение суток температура воздуха будет держаться в районе -2 градуса. Напомним, вчера в ГСЧС предупредили об гололедице и сильном тумане на дорогах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.