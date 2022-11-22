Внушительная производительность и множество возможностей для пользователей – весомые аргументы в пользу выбора смартфонов компании Xiaomi. Фирменная оболочка MIUI, которая устанавливается на гаджеты китайского производителя в дополнение к ОС Андроид, значительно повышает продуктивность взаимодействия с владельцами и обеспечивает комфорт пользования.

Дополнительные возможности Xiaomi Redmi

Помимо традиционных для смартфонов функций, мобильные телефоны Ксиоми Редми обладают дополнительными возможностями. Оболочка ОС с интерфейсом MIUI обеспечивает пользователям доступ к инструментам, недоступным для владельцев гаджетов со стандартной ОС Android – автоматическая запись звонков, сканирование документов и т. д. О множестве полезных возможностей смартфонов Ксиоми Редми владельцы даже не догадываются.

Самыми полезными функциями смартфонов Xiaomi Redmi можно назвать следующие.

Управление одной рукой

Дотянуться до верхнего угла крупных экранов Ксиоми Редми непросто. После включения функции можно подтянуть нужное приложение к какому-либо краю дисплея.

Разделение рабочего стола

На больших экранах смартфонов китайского бренда размещается множество приложений. Функция разделения позволяет запускать два приложения одновременно.

Сенсорный помощник

После активации сенсорного помощника достаточно нажать или потянуть за небольшой значок в правом углу экрана. Из открывшегося всплывающего меню можно легко переходить в общее меню или на домашний экран, выполнять другие действия.

Клонирование программ

Создание копий приложений необходимо пользователям с несколькими аккаунтами в соцсетях и мессенджерах. Благодаря функции клонирования отсутствует необходимость в постоянном переключении профилей.

«Второе пространство»

Функция позволяет создавать «виртуальные гаджеты» для других целей, разграничивая рабочее и личное пространство.

Обеспечение безопасности

Производитель устанавливает в смартфонах Xiaomi Redmi приложение «Безопасность» с технологиями Clean Master и Avast для контроля работы смартфона. Пользователи могут контролировать работу приложений, файлы и даже входящие вызовы. Для защиты персональных данных предусмотрены защита приложений паролями, в том числе галереи фото. Функция защиты фотоснимков работает, если установлен Mi-аккаунт.

Скриншоты

На смартфонах можно выбрать вариант создания скриншота (одновременным нажатием кнопок громкости и меню, свайпом по экрану и т. д.). Делая скриншот, пользователь может воспользоваться опцией «Прокрутка». После нажатия клавиши «Прокрутка» гаджет проскроллит страницу полностью и запишет скриншот целиком. Функция удобна при необходимости сделать снимок текста или картинки, размеры которых больше размеров экрана.

Возможность настройки звонков и сообщений, замедленная съемка и функция поворота списка, взаимодействие с телевизором и приложение «Пульт ДУ» – далеко не полный перечень возможностей Ксиоми. Функционал моделей различается, поэтому при выборе нового телефона следует уделить особое внимание функциям.