По меньшей мере, 36 человек погибли в результате пожара на заводе в провинции Хэнань в Китае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. ЧП произошло в городе Аньян. Сообщается, что также пострадали два человека. Еще два числятся пропавшими без вести.

По меньшей мере 36 morts en un incendi d'una fàbrica en Anyang, provincia china de Henan. Rescate en curso. ? ? ? — Noticiasmsm (@noticiasmsm) November 22, 2022 Напомним, 21 ноября провели эвакуацию одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити" из-за пожара в соседнем доме. Ранее стало известно, что в Москве 20 ноября возник сильный пожар. Центр российской столицы затянул дымом. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.