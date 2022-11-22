В деоккупированной Снегиревке Николаевской области вновь открылось полицейское отделение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Национальную полицию Украины. Правоохранители документируют преступления, которые за время оккупации совершили военные РФ — уже зарегистрировано 175 таких правонарушений. "Я в очередной раз подчеркиваю и обращаюсь к местным жителям с просьбой соблюдать определенные правила безопасности, быть осторожными при передвижении по населенным пунктам, особенно вблизи административных зданий и объектов инфраструктуры, возле мест, где базировались и проживали российские военные", — отметил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет. Также он призвал всех, кто хранит оружие или взрывчатые предметы — враждебные, найденные или без соответствующих разрешений, как можно скорее сдать их в полицейский участок. Напомним, Снегиревку деоккупировали 10 ноября. Тогда украинские военные опубликовали видео из населенного пункта. Также сообщалось, что в Снегиревке с 21 ноября был введен комендантский час. Она продлится с 18:00 до 07:00. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.