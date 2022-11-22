Отступая с правого берега Херсонской области, россияне украли из медучреждений региона 17 автомобилей скорой помощи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление замминистра здравоохранения Украины Алексея Яременко во время национального телемарафона. Он отметил, что всего в Херсонской области было разрушено 23 медучреждения, в том числе 15 амбулаторий. Кроме того, были угнаны и автомобили. "Россияне украли как минимум 17 автомобилей скорой помощи, когда убегали", — заявил он. Яременко отметил, что сейчас в Херсонскую область уже доставлены восемь новых автомобилей скорой помощи, закупленных Минздравом, а в ближайшие дни туда направят еще один автомобиль, который передали в качестве гуманитарной помощи. Напомним, что из-за сложной ситуации безопасности в Херсоне и области и проблем с инфраструктурой, жителям советуют эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.