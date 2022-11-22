Гороскоп на ближайшую неделю, с 22 по 27 ноября, расскажет о знаках Зодиака, которым грозят неприятности, конфликты, финансовые неурядицы и проблемы со здоровьем. Прогноз для каждого знака Зодиака дала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Рак В этот период возможны конфликты из-за чрезмерной прямолинейности, саркастичности, уязвимости. Аккуратно с алкоголем, что может привести к плачевным результатам. При этом время благоприятно для проведения экспериментов и секретных опытов, для принятия серьезных решений, укрепления собственного авторитета, решения запутанных ситуаций. Козерог По делам на неделе могут быть разные препятствия, прежде всего посредством ограничительных правил и распоряжений. А вот в денежных вопросах возможны задержки и ущерб, хотя обычно с этим вы пытаетесь не рисковать. Рыбы Вам возрастет опасность простудных заболеваний, будьте осторожны и не переохлаждайтесь. Время благоприятно для тяжелой или обыденной работы, ремонта квартиры, уборки, начала капитального ремонта или строительства. Раньше мы писали о знаках Зодиака, которым сильно повезет очень скоро. Также читайте, какое животное по Восточному гороскопу станет символом 2023 года и что ждет всех нас.