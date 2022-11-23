Российские военные значительно истощили свой арсенал высокоточных ракет, но, по всей вероятности, в ближайшее время они все еще смогут атаковать критически важную инфраструктуру Украины в больших масштабах. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что российские военные, вероятно, испытывают проблемы с пополнением своего арсенала высокоточными системами вооружения. "Истощение высокоточного ракетного арсенала российских вооруженных сил, вероятно, не позволит им наносить ракетные удары в высоком темпе. ISW продолжает считать, что российские военные не смогут достичь своей цели относительно ослабления украинской воли к борьбе посредством своей скоординированной кампании против украинской инфраструктуры", — считают эксперты. По их оценкам Россия значительно перегрузила имеющиеся мощности своей военной промышленности по производству ракет. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал данные о количестве оставшихся в России ракет. Напомним, в начале сентября в ГУР Минобороны сообщали, что у российской армии осталось по меньшей мере 200 ракет "Искандер". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.