Страны Евросоюза все не смогли достичь соглашения по ограничению цен на газ, поэтому принятие решения может быть отложено до следующего саммита ЕС, который планируется 19 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica. Согласно планам руководства Евросоюза, потолок цены на газ вступает в силу при соблюдении двух условий. Первое – если цена газа в течение не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже 275 евро за МВт/час (около 3 тысяч за 1 тысячу куб. м). Второе – если разница с ценой на СПГ превышает 58 евро за период не менее 10 дней. Как указывает La Repubblica, даже в моменты пиковых цен эти два условия не были соблюдены одновременно. Идея потолка цен на газ вызывает разногласия внутри Евросоюза: да, Франция выступает за эти меры, Германией – против. Если лидеры Евросоюза одобрят предложенную схему, она вступит в силу с 1 января 2023 года. Недавно РБК-Украина сообщало, что Европейская комиссия намерена предложить решение об ограничении цен на газ до ключевой встречи министров энергетики 24 ноября. Напомним, ранее Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установления лимита цен на газ. После этого Reuters сообщало, что странам ЕС будет предложен механизм коррекции цен на газ, необходимый для сдерживания резких колебаний. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.