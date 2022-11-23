Сегодня, 23 ноября, в некоторых областях Украины ожидается мокрый снег. Синоптики предупреждают о тумане и гололеде на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Сегодня в Украине будет облачно. Ночью в восточных и юго-восточных, днем в западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидается мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в западной и южной части Украины ожидается туман. Видимость 200-500 м. На дорогах, кроме южной части и большинства центральных областей Украины, местами гололедица. Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории Украины ночью около 0°, днем 2-7° тепла, на крайнем юге 8-13°. Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Погода в Киевской области Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°. По области — ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киевской области облачно, но без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Напомним, по прогнозам ВОЗ, от 2 до 3 млн жителей Украины, вероятно, покинут свои дома из-за наступления холодов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.