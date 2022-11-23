Гороскоп на декабрь предупреждает, что в последний месяц года станет настоящим испытанием для некоторых представителей зодиакального созвездия. Из-за разных трудностей и неприятностей им будет сложнее отдохнуть во время праздников. Об этом сообщает SantePlus. Рак В декабре планеты не будут благосклонны к Ракам. Переход Марса к Близнецам придаст повышенную нагрузку и заставит потратить больше денег. На профессиональном уровне, несмотря на усилия, результаты будут не слишком блестящими. У бизнесменов возможны проблемы с партнерами и это негативно отразится на прибылях. Следует отложить новые проекты до лучших времен. А в последний месяц года стоит отдохнуть и обновить силы перед новыми свершениями. Скорпион Декабрь может принести увольнения, разрывы, напряженность с коллегами, другие проблемы в профессиональной сфере. При ретроградном Марсе в Близнецах возможны взлеты и падения. Вся эта карусель событий может привести к стрессу, который нанесет значительный вред физическому и психическому здоровью. Во время Полные возможны недоразумения – люди могут неправильно истолковать ваши намерения. Вам следует спокойно во всем разобраться и в будущем за этот сложный период вы получите отличную компенсацию. Любой ценой избегайте конфликтов. Козерог Последний месяц года однозначно не станет подарком для Козерогов, особенно по работе. Вам придется выполнять сложные задачи, явно превышающие ваши навыки и способности. Вероятно, вам придется договориться о встрече или сотрудничать с неприятным коллегой. Полнолуние в Близнецах запустит снежный ком трудностей. Но это коснется многих людей, так что одиноко вам не будет. Будьте очень внимательны и осторожны в личном плане, поскольку возможны трудности в общении с партнером или с кем-то из близкого окружения. В воздухе будет постоянно гроза. Кстати, раньше мы писали о том, для кого из знаков Зодиака 2023 года станет самым счастливым. А еще рассказывали, кому декабрь принесет неожиданные изменения в жизни.