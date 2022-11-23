Российские войска ночью 23 ноября обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Волнянской Запорожской области. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха. В результате атаки погиб новорожденный. На месте работают спасатели. "Ночью российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца — убит младенец", — написал Старух.

На месте работают спасатели / Фото: t.me/starukhofficial Напомним, РБК-Украина писала о том, что в результате обстрелов Запорожья часть одного из районов осталась без отопления. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.