Из-за последствий ракетных ударов по состоянию на утро 70% Киева остается без света. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam мэра Виталия Кличко. Сообщается, что энергетики и водоканал работали всю ночь. Восстановили водоснабжение на левом берегу, на правом планируют в первой половине дня. "70% процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее его вернуть. Однако отмечают, что это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины", — добавил Кличко. Напомним, ранее сообщалось, что утром в Киеве не ходят трамваи, но на их маршруты вышли автобусы. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что свет в Киеве может появиться уже в первой половине дня 24 ноября. Подробнее о последствиях вчерашних ударов читайте в материале РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.