24 ноября по церковному календарю православные чтят преподобного Феодора Студита. И сегодня нужно укреплять здоровье и не ссориться. Что обязательно нужно сделать в этот день – читайте ниже в нашем материале. Что нельзя делать сегодня В народе праздник в честь Феодора Студита или Поминальника испокон веков был приурочен к встрече зимы и сопровождался специальными обрядами, имел свои запреты. К примеру, наши предки верили, что этот день очень удачен для гадания по имени суженых. При этом заключать браки или свататься 24 ноября считалось плохой приметой – якобы отношения в семье не будут крепкими и пара вскоре попрощается. Еще один обычай по поводу ссор в семье связан с посудой. Да, от тарелок и чашек с трещинами нужно было избавляться, а если разбить посуду в день Студита, то это стало бы причиной серьезной ссоры между родными. Выбрасывать осколки тоже запрещалось – следовало перекрестить их трижды и отнести в дупло старого дерева. Для укрепления здоровья крестьяне 24 ноября заваривали чай с сушеной малиной, черникой и земляникой. В этот день молились святому при разных болезнях, особенно при болезни желудка. 24 ноября поминали усопших родственников и ставили за них свечи в церквях. Кстати, еще одно имя праздника – поминальщик – появилось от поверья, что в этот день покойники тоскуют по земле и по своим родным, а их стоны доносит морозный ветер, который студит все вокруг. Главные приметы в день Федора Студита Среди основных примет в этот день можно отметить следующие: Если в этот день в небе ярко светит солнце — скоро придут холода. Если на Студита на лед вышли гуси, значит на Рождество будет оттепель. День ангела (именины) 24 ноября отмечают: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор. Ранее мы рассказывали, о каких православных праздниках нельзя забыть в декабре 2022 года.