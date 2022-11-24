Постоянный представитель Китая при ООН Генг Шуанг на заседании Совбеза снова призвал к мирным переговорам между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Сообщается, что посол выразил обеспокоенность постоянными атаками на гражданские объекты и неуклонный рост жертв среди гражданского населения Украины. "В конфликте и на войне нет победителя, и диалог и переговоры – единственный путь вперед", — отметил он. Он также подчеркнул, что Китай призывает стороны проявлять сдержанность, избегать обостряющих конфронтацию действий и не допускать выхода ситуации из-под контроля. А международное сообщество должно сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру и должным образом пережить эту зиму. Напомним, в Офисе президента Украины расценивают призывы к переговорам с Россией в сложившейся ситуации как приглашение к капитуляции. В то же время даже некоторые западные партнеры рассчитывают на начало таких переговоров при посредничестве Китая. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.